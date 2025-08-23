¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤«¤é¥À¥¤¥­¥ã¥¹¥ÈÀ½1/64¥¹¥±¡¼¥ë¥ß¥Ë¥«¡¼(Á´Ä¹Ìó 7cm)¡¢Æ¬Ê¸»úD 30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥Ç¥£¥ª¥é¥Þ¥»¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂèÆóÃÆ¤¬¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÇÅÐ¾ì¡ªÄ¾±ÄÅ¹¤Î¡Ö¥Ý¥¹¥È¥Û¥Ó¡¼¡×µÚ¤ÓÁ´¹ñÌÏ·¿¼è°·Å¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¡£ ¥Û¥Ó¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÖÆ¬Ê¸»úD 30¼þÇ¯µ­Ç° ¥Ö¥ê¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸ ¥Ç¥£¥ª¥é¥Þ¥»¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¡×ÂèÆóÃÆ  ´õË¾¾®Çä²Á³Ê¡§ ³Æ2,750±ß(ÀÇ¹þ)¥µ¥¤¥º¡§ 1/64¥¹¥±¡¼¥ë(Á´