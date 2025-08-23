¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û Da-iCE¤¬7·î16Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤ÎTikTokÁíºÆÀ¸²ó¿ô¤¬¡¢¥ê¥êー¥¹¤«¤é¤ª¤è¤½1¥õ·î¤Ç1²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ ¢£¥á¥ó¥Ðー¤Î²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¥­¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥À¥ó¥¹¤âÏÃÂê¤Ë¡ª ¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡Ö2025²Æ¤Î¹â¹»Ìîµå±þ±ç¥½¥ó¥°¡¿Ç®Æ®¹Ã»Ò±à¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Î¹©Æ£Âçµ±¤È²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¤¬ºî»ìºî