【モデルプレス＝2025/08/23】元モーニング娘。で女優の久住小春が22日、自身のInstagramを更新。スペイン・マヨルカ島でのオフショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】元モー娘。美人女優、大胆私服でウエストのぞく◆久住小春、大胆肌見せコーデでスペイン満喫久住は「マヨルカ島で美味しかったもの」とつづり、旅の思い出を報告。「後半はお腹壊して大変だった」と体調を崩したことも明かしつつ、「街はとっても素敵な雰