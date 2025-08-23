【MLB】パドレス 2ー1 ドジャース（8月22日・日本時間23日／サンディエゴ）【映像】大谷、同僚HRを讃える“粋な行動”未来のスターの待望の一発にドジャースベンチは大盛り上がりだった。ドジャースの大谷翔平投手がパドレス戦に「1番・DH」で先発出場。3回に同僚のルーキー・フリーランド内野手のメジャー第1号ホームランが飛び出すと、その際のドジャースベンチの喜びぶりが注目された。ナ・リーグ西地区の首位攻防戦となる