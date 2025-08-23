「全国高校野球選手権・決勝、沖縄尚学３−１日大三」（２３日、甲子園球場）日本高野連の井本事務局長が閉会式後、報道陣に対応。広陵が２回戦を辞退した問題について「会長も講評の中でこういう事態に至った経緯は我々でもきちんと、どうしていたら良かったのか検証した上で、二度とないように今後どうしていくか。適切な対応を考えて考えていきたいとコメントしていたと思いますが、その考えでわれわれ事務局もきちんとやっ