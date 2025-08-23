アイドルグループ「ＳＰＥＥＤ」の元メンバーで沖縄出身の今井絵理子参院議員が２３日、自身のＸを更新。全国高校野球選手権で優勝した沖縄尚学を祝福した。 【写真】スタンドから応援する姿も 「沖縄県勢として１５年ぶりの栄光に感動‼たくさんの夢と感動をいただきました。」と投稿し、甲子園球場のスタンドで応援する写真などを掲載。 「仲間を信じた心が勝利を呼び、沖縄に希望の光を灯してくれた