女優の永瀬莉子が２３日、都内で初写真集「ｇｌｉｍｍｅｒｓ」（宝島社）の発売記念イベントを開催した。ＴＢＳ系ドラマ「御上先生」「初恋ＤＯＧｓ」に出演するなど、注目の若手女優として名を広める永瀬の一冊。作品を手に「芸能生活をする上で作ってみたいなと思っていた。２３歳というタイミングで出せてうれしいです」と声を弾ませた。周囲の反響について「祖父母に大人になったねと言ってもらえた。見てもらえて良かった