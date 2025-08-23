²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKODA KUMI¡Á Let's Party Vol.4 ¡Á¡×¤ÎÅìµþ¸ø±é½éÆü¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¸öÅÄÐÔÌ¤ ¡Û¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅìµþ¸ø±é½éÆü¤òÊó¹ð¡Ö¤È¡¼¡¼¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤¹¤®¤ë1Æü¡×¡Ö¤Æ¤¤¤¤¤Ê¤¬¤éÅê¹Æ¥Ü¥¿¥ó²¡¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¿²¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿²èÁü¤Ï¡¢Çò¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ë¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥·¥ë¥Ð¡¼¤Î¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤È¤¤¤¦²Ú¤ä