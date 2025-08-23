新型デリカミニのエクステリア＆インテリアのこだわりは？軽スーパーハイトワゴン市場においてアウトドア系モデルが拡大傾向にある中、「デリカミニ」の先代モデルは多くのユーザーから支持を集め、数々の賞を受賞しました。そんな実績を引っ提げて今回三菱が市場に投入した新型デリカミニは、商品コンセプトに「Advanced Active reliable partner（進化したアクティブな頼れる相棒）」を掲げ、内外装デザインを新作するととも