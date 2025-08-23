中国雲南省デチェン（迪慶）・チベット族自治州の企業が発送用に箱詰めしたマツタケ。（迪慶＝新華社記者／浦超）【新華社北京8月23日】中国雲南省デチェン（迪慶）・チベット族自治州は今年、空輸で発送されたマツタケが583トンを超えた。同自治州香格里拉（シャングリラ）市でこのほど開催された第4回シャングリラフォーラムで明らかになった。雲南省はマツタケの主要産地の一つで、生産量が全国の約40％を占める。デチェン