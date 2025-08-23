Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹¤Ï³«¶È20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢Åìµþ¥éー¥á¥ó¥¹¥È¥êー¥È¤Ë¡Ö¤´ÅöÃÏ¥¨¥ê¥¢¡×¤ò¿·Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢2021Ç¯7·î¤«¤éÌó25¤«·î¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿Âç·¿´ë²è¡Ö¤´ÅöÃÏ¥éー¥á¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤´ÅöÃÏ¥éー¥á¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤È²ÄÇ½À­¤ò¶¯¤¯¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë½ªÎ»¸å¤âÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤éÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÇØ·Ê¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¥ªー¥×¥ó¤·¤¿2Å¹ÊÞ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ Ç»¸ü¤Ê¼Ñ´³¥é&#