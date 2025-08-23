¡þMLB ¥Ñ¥É¥ì¥¹ 2-1 ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹(ÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡¢¥Ú¥È¥³¡¦¥Ñ¡¼¥¯)¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¼ó°Ì¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï½éÀï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Æ±Î¨¼ó°ÌÉâ¾å¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤¬¤Ã¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ­Åê¼ê¤Ï¡¢ÀèÀ©ÃÆ¤òÍá¤Ó¤ë¤âÈï°ÂÂÇ¤ò¤³¤Î1ËÜ¤Î¤ß¤ËÍÞ¤¨6²ó1¼ºÅÀ¡£º£µ¨3¾¡ÌÜ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÅÐÈÄ¤ò¡ÖÄ´»Ò¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢1µå1µå¸¬µõ¤ËÅê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÅê¼ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï°¦ºÊ¤È1ÈÖ²¼