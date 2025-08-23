甲子園で２３日に行われた全国高校野球選手権・決勝は、沖縄尚学が日大三との接戦を３−１で制し、夏の甲子園初制覇を果たした。同校ＯＢの巨人・リチャード内野手は「初優勝おめでとうございます！沖縄よりも暑い夏、本当にお疲れ様でした。決勝戦の八回、追加点が入った時の比嘉監督の『野球は何があるかわからない』と言わんばかりの揺るぎない表情を見て、このままいけばチームも大丈夫だと思いました。皆さんのプレーに