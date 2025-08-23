¸µAKB48¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¼Â¶È²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¾®ÅèÍÛºÚ¡Ê37¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Æ±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ª¡ØM¥¹¥Æ¡Ù°áÁõ¤Ç¾Ð´é¤Î¾®ÅèÍÛºÚ¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×·ëÀ®20¼þÇ¯¤ÎAKB48¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢»Ø¸¶è½Çµ¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®Åè¤È¤È¤â¤Ë2011Ç¯¤Î¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖEveryday¡¢¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¡×¤È¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖOh my pumpkin!