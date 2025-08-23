Ê¼¸Ë¡¦¿À¸Í»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½»¿Í½÷À­¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë½»¤àÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£½÷À­¤¬10Ê¬°Ê¾å¡¢²¿¼Ô¤«¤Ë¸å¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£Ã«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ï8·î20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç½»¿Í¤ÎÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·¡¢»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊÒ»³¤µ¤ó¤¬»ö·ïÄ¾Á°¡¢10Ê¬°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃ«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤Ë¸å¤ò