【モデルプレス＝2025/08/23】藤井直樹が23日、東京・池袋のサンシャイン劇場で行われた舞台「あの夏、君と出会えて〜幻の甲子園で見た景色〜」の囲み取材に、共演の岡崎彪太郎（※「崎」は正式には「たつさき」）、前島亜美、福室莉音、生田俊平、佐野遥喜、小川丈瑠、琥城雄太、校條拳太朗、宮地真緒、永井大、演出の木村弥寿彦氏とともに出席。本作への意気込みを語った。【写真】藤井直樹、綺麗なバッティングフォーム◆藤井直