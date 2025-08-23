【山粼武司 これが俺の生きる道】#17【前回を読む】地獄の浜松キャンプでは自分の脇腹負傷にガッツポーズ、束の間の休息が本当に嬉しかった俺が本格的に寮生活を始めたのはプロ2年目から。というのも、ルーキーイヤーは米国とドミニカ共和国の野球留学に費やし、ほとんど日本にいなかったからだ。最初は名古屋市中村区にあった寮に入った。木の看板で「中日ドラゴンズ合宿所」と書かれた建物で、とにかくボロボロ。畳