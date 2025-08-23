Æ£°æÄ¾¼ù¡Ê24¡Ë¤È´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î²¬ºêÉ·ÂÀÏº¡Ê21¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¼ç±éÉñÂæ¡Ö¤¢¤Î²Æ¡¢·¯¤È½Ð²ñ¤¨¤Æ¡Á¸¸¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¸«¤¿·Ê¿§¡Á¡×¡Ê8·î23¡Á31Æü¡áÅìµþ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì¡¢9·î6¡Á14Æü¡áÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤Ê¤É¡Ë¤Î¸ø³«·Î¸Å¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ï°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£²¬ºê¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¼èºà¤ËË¬¤ì¤¿Æ£°æ¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤­¤Î¥Ñ¡¼¥Ã¤È¶õ¤¬È´¤±¤ë´¶¤¸¤ä¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÀ¨¤¯´¶¤¸¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹â¹»µå»ù¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹µ¤»ý¤Á¤Ã