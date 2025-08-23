¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í¡½DeNA¡Ê2025Ç¯8·î23ÆüÅìµþD¡Ëµð¿Í¤ÎÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬23Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Ç¡Ö1ÈÖ¡¦Í··â¡×¤ËÆþ¤Ã¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¥·¡¼¥º¥óµ¬ÄêÂÇÀÊ¡Ê443¡Ë¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£Àô¸ý¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¡£¥Á¡¼¥à¤Ç¤âº£µ¨°ìÈÖ¾è¤ê¤È¤Ê¤ë¡£Àô¸ý¤ÏÂçºå¶Í°þ¡¢ÀÄ»³³Ø±¡Âç¡¢NTTÀ¾ÆüËÜ¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¡£¿·¿Í¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï66»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.201¡Ê164ÂÇ¿ô33°ÂÂÇ¡Ë¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢9ÂÇ