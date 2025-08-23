¸µºë¶Ì¸©·ÙÁÜºº°ì²Ý·º»ö¤Îº´¡¹ÌÚÀ®»°»á¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Æ±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆüSP¡×¡Ê¸å6¡¦50¡Ë¤ÎÎ¢ÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¶ÛµÞ¡ªÆÃ¼ìº¾µ½SP¡×¤ÈÂê¤·¤¿ÆÃÈÖ¤Ç¡¢º´¡¹ÌÚ»á¤ÏºÇ¿·¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¼ê¸ý¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤âµ¯¤­¤¿¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤¹¤ë¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥ÈÄ¹Åè°ìÌÐ¤¬¡¢¥¯¥¤¥º¤Î²óÅú¤ò½ä¤ë¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÉÔËþ¤òÉ½ÌÀ¡£¡Öµ¢¤ë¤è¡ª¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡×¤È