2006Ç¯¤Þ¤Ç·àÃÄ»Íµ¨¤Ç³èÌö¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤ÇÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÇÐÍ¥¤ÎËö¼¡Èþº»½ï¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ì¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÈÓÌî¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ë¾Êó ¡ÛÇÐÍ¥Ëö¼¡Èþº»½ï¤µ¤ó71ºÐ¤Ç»àµîÌ¼¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÈÓÌî¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ÇÅÁ¤¨¤ë ¡ÈÊì¤Î¼ê¤ò°®¤ê¡¢Âô»³¤Î¸ÀÍÕ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡É ÈÓÌî¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡ÖÊì Ëö¼¡Èþº»½ï¤¬2025Ç¯8·î20Æü¡¢µýÇ¯71ºÐ¤Ë¤Æ±ÊÌ²Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó