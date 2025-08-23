¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Ï¡¢¿·³ã¸©»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡È¤¤¤â¥¸¥§¥ó¥Ì¡É¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥¹2ÉÊ¤ò2025Ç¯8·î25Æü(·î)¤Ë¿·È¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥ë¥Þ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¤¤¤â¥¸¥§¥ó¥Ì¡×¤ò¾Ò²ð¡ª ¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥ë¥Þ¥ó¥É¥¢¥¤¥¹¤¤¤â¥¸¥§¥ó¥Ì¡×  ÆâÍÆÎÌ¡§150mlÈ¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î25Æü(·î)Á´¹ñÈ¯ÇäÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë(Í½Äê)¡§ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹¢¨°ìÉô¥³¥ó¥Ó¥Ë