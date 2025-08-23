ORICON NEWSが2025年新設した『好きなラジオパーソナリティーランキングアーティスト・俳優編」で、福山雅治が初代1位に輝いた。23日放送のTOKYO FM『福山雅治福のラジオ』（後2：00）では、福山が今回のランキング結果を受けて、ラジオへの思いを口にした。【ランキング表】若手からベテランまで興味深い結果に…『2025年 好きなラジオパーソナリティーランキング（俳優／アーティスト編）』TOP10かねてから「ラジオは生