プロスケーターで、タレントの本田真凜（24）が23日、都内で行われた1st写真集「MARIN」（講談社）の発売会見に出席。写真集の出来栄えについて「1万点」と自信をのぞかせた。 【写真】透明感あふれる素肌にドキッ！話題を集めたプールでの大胆ショット 長い手足が映える純白ドレス姿で登場し、流石のスタイルを披露した本田。自身初の写真集は透明感あふれる素肌を見せる水着姿の先行カットなどが話題