◇ナ・リーグパドレス2―1ドジャース（2025年8月22日サンディエゴ）パドレスのマニー・マチャド内野手（33）が22日（日本時間23日）、本拠でのドジャース戦に「3番・三塁」で先発出場。4回の第2打席で同点打を放ち、チームの4連勝に貢献した。0―1の4回1死二塁から中前適時打を放ち、同点に追いつくと、1死一、三塁から三塁走者としてボガーツの中犠飛で生還。勝ち越しのホームを踏んだ。また、2―1の8回2死三塁では中