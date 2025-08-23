京都府舞鶴市にある「浮島丸事件」の追悼碑＝9日太平洋戦争終結直後の1945年8月、青森県から帰郷する朝鮮人労働者らを乗せた輸送船が京都府の舞鶴港で爆発し沈没、500人以上が死亡した「浮島丸事件」から24日で80年となった。資料が乏しく、乗船者数や犠牲者数、爆発原因について多くの謎が残る。現場となった同府舞鶴市で追悼活動を続ける市民は「平和のために伝え続ける」と誓う。事件について日本政府は、爆沈の原因は米軍