¡þ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¥¨¥¹¥³¥ó£Æ¡Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀèÈ¯¡¦Í­¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤¬°ìÈ¯¤ò´Þ¤à4°ÂÂÇ¤Ç°ìµ¤¤Ë4ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£2²ó¡¢ÀèÆ¬¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤ËÀèÀ©º¸±Û¤¨¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤È¡¢ÌîÂ¼¡¢ÀÐ°æ¡¢ËüÇÈ¤Ë3Ï¢ÂÇ¤òµö¤·¤Æ2ÅÀÌÜ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢¿åÌî¤Ë¤Ï²¡¤·½Ð¤·»Íµå¡¢¿åÃ«¤ÎÆó¥´¥í´Ö¤Ë4ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤È3¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¼ó°Ì¹¶ËÉÀï¡£Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤òÍî¤È¤·¡¢2