SixTONESの〓地優吾が23日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前10時25分）に出演。他グループで仲のいいメンバーを明かした。庄司智春は「グループの垣根をこえて仲良かったりするんですか？」と質問。〓地は「SnowManだったら阿部（亮平）ちゃんは仲良くて、ジュニアのときから2人で仲良くて、焼き鳥会っていうのを2人で開いてて」と明かした。藤本美貴は「落ち着いてる人が好きなんだよ」と推測。〓地は「そうかもし