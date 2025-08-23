第１０７回全国高校野球選手権大会の決勝が２３日、兵庫県西宮市の甲子園球場で午前１０時から行われ、沖縄尚学（沖縄）が３―１で日大三（西東京）に勝利し、初の栄冠を手にした。沖縄勢の優勝は２０１０年に春夏連覇した興南以来、２度目となった。日大三は１４年ぶりの頂点はならなかった。今大会は暑さ対策として、開会式を史上初めて夕方に開催した。前回大会で１日３試合の日に日中に試合をしない朝夕の「２部制」を採用