タレントのヒロミ（60）が、22日放送されたフジテレビ系「ザ・共通テン！」にMCとして出演。かつてネタ中に大物芸人から「なめとんのか！」とキレられて蹴られたエピソードを告白した。この日の放送ではMCのヒロミ、ホラン千秋が進行役のチョコレートプラネット、ゲストの上沼恵美子、三宅健らとともに大阪をめぐった。一行は上沼の自宅に行き、上沼の半生を聞くなど、さまざまなトークに花を咲かせた。昔の芸能界の話で盛り上がる