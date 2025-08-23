笹祝酒造の炭酸割り専用商品「清酒ハイボール」日本酒を炭酸で割って飲む「日本酒ハイボール（酒ハイ）」の専用商品が相次いで登場し、業界が一丸となって推している。暑い夏に合う爽やかな味わいを楽しめるほか、アルコール度数を低く抑えることが可能。「日本酒は強くて酔いやすい」と苦手意識を持つ若年層らを取り込み、需要を喚起したい考えだ。宝酒造は炭酸割り専用の「松竹梅『瑞音』」を飲食店向けに展開。「度数の高さ