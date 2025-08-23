＜全国高校野球選手権：沖縄尚学3−1日大三＞◇23日◇決勝◇甲子園医師でタレントの友利新（ともり・あらた）が23日、X（旧ツイッター）を更新。この日、出身校の沖縄尚学（沖縄）が、全国高校野球選手権決勝で勝利し、夏の甲子園で初優勝を飾ったことに歓喜した。友利はこの日、試合開始直後、オリオンビールと海ぶどうの写真を添付し「準備万端！頑張れ沖縄尚学」とポスト。日大三（西東京）を破り優勝を決めると、「やったー！