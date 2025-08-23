º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤¬¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¡¢ÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤¹¤ëNHK¤¬23Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë¹âÃÎ¸©¤Ç¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢22Æü¤Ë¡¢Ìó1Ç¯¤ËµÚ¤Ö¼ýÏ¿¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£Ä«¥É¥é¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Ä¹Ãú¾ì¤Î¼ýÏ¿¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢Æ±¶É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ýÏ¿½ªÎ»¤ÎºÝ¡¢º£ÅÄ¤Ï¡Ö¾¯¤·ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£ÅÄ¡¢¤Î¤Ö¤ÎÉ×Ìø°æ¿ó¤Ë¤Õ¤ó¤·¤¿ËÌÂ¼¾¢³¤¡Ê27¡Ë¤ÏÆ±¶É¤òÄÌ¤¸¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£