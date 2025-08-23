トム・ホランド主演『スパイダーマン』シリーズ第4作、『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』にキングピンが登場する？ ファンの間でささやかれる噂について、「デアデビル：ボーン・アゲイン」キングピン／ウィルソン・フィスク役のヴィンセント・ドノフリオが直接コメントした。 スパイダーマンとキングピンは、原作コミックやアニメ、ゲームなどで長年にわたり因縁の宿敵関係