韓国・ソウル発フレグランスブランド「ペサドゥ（pesade）」が、ポップアップイベントを8月22日から8月31日まで、トゥモローランドが運営する「キャバン（CABaN）」福岡店で開催する。九州地方で初のポップアップイベントとなる。 【画像をもっと見る】 ペサドゥは2022年に韓国・ソウルでローンチ。今春、日本に本格上陸した。想像力豊かで自由なマッチングの繊細な調香によって、個性あふれるキャラクターと香りの本質を表現