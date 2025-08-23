桃の季節も終盤ですが、ぜいたくに桃を使った大人のレシピがSNSで話題になっています。教えてくれるのは、ニッカウヰスキー【公式】(@nikka_jp)さんです。桃好きの皆に捧げるぞい!. 🍑桃のとろとろミルクウイスキー🍑. グラスに切った桃を入れてつぶし、砂糖を適量加える!氷を入れて、#ブラックニッカ クリアと牛乳を注ぎ、よく混ぜて完成じゃ!桃の香りとまろやかさが堪らんうまさじゃよ!桃の季節を心ゆくまで愉しみ