カワサキ新型「シェルパS」発表に反響多数！カワサキは2025年8月8日、新型「KLX230シェルパS」を発表しました。同年9月15日の発売を予定しているというこの新型モデル。【画像】超カッコいい！ これがカワサキ「新型シェルパ S」です！（16枚）一体どのような特徴を持つバイクで、現在どんな反響が集まっているのでしょうか。カワサキ新型「シェルパS」発表に反響多数！新型KLX230シェルパSは、カワサキが販売予定のマルチ