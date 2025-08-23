◇ラグビー女子W杯イングランド大会1次リーグA組イングランド 69―7 米国（2025年8月22日英サンダーランド）ラグビーの女子W杯イングランド大会は22日に開幕し、地元イングランドが1次リーグA組初戦で米国に69―7（前半28―7）と快勝して3大会ぶりの優勝へ好発進した。過去2大会連続準優勝で世界ランキング1位のイングランドは、前半9分のFLカベヤの先制トライを皮切りに11トライをマーク。14―7で迎えた前半34分から9