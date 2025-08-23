◇米男子ゴルフツアーツアー選手権第2日（2025年8月22日米ジョージア州イーストレークGC＝7440ヤード、パー70）今季最終戦の第2ラウンドが行われ、21位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は2日連続4バーディー、3ボギーの69で回り、通算2アンダーで24位に後退した。トップと11打差。トミー・フリートウッド（34＝英国）とラッセル・ヘンリー（36＝米国）が13アンダーで首位に並んだ。大会はポイント上位30選手が出場。