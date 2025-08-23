アメリカのトランプ大統領は、首都ワシントンに州兵を派遣した治安対策について、中西部のシカゴやニューヨークにも州兵を派遣する考えを示しました。民主党が地盤とする地域に圧力をかけ、2026年の中間選挙を有利に進める狙いがあるとみられます。トランプ大統領：準備ができ次第、ワシントンにしたようにシカゴの治安対策をする。シカゴはとても危険だ。トランプ大統領は22日、ホワイトハウスで記者団に対し、首都ワシントンに州