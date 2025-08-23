今田美桜がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「あんぱん」（月〜土曜午前8時）の第21週振り返りと来週予告が23日、放送された。※以下ネタばれを含みます。来週のあらすじは、八木（妻夫木聡）は嵩（北村匠海）の詩の才能を見抜き、八木の会社「九州コットンセンター」で出版部を作って詩集を出さないかと声をかける。最初は断る嵩だが、八木の熱意に押されて詩集「愛する歌」を出版することになる。みんな売れないと思っていたが