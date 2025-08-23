【TVアニメ「LIAR GAME（ライアーゲーム）」】 2026年放送予定 ティザービジュアル 「LIAR GAME（ライアーゲーム）」のTVアニメ化が決定した。放送は2026年を予定しており、発表に合わせてティザービジュアルが公開された。 本作は、2005年から2015年にかけて「週刊ヤングジャンプ」にて連載された、甲斐谷忍氏によるサスペンスマンガ。頭脳バトルや心