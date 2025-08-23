●女優業にやりがい「演じる大変さと楽しさがやっとわかってきた」 タレント、女優、グラビア、スポーツ番組M Cなど、マルチに活躍している磯山さやか。8月24日に放送されるNHKのプレミアムドラマ『コトコト〜おいしい心と出会う旅〜』茨城編(BS・BSP4K 22:00〜22:59)では、芋農家・高橋家(高ははしごだか)の妻・高橋由紀恵役を演じた。磯山にインタビューし、地元・茨城が舞台の作品に出演する喜びや、仕事に対する思い、今後の展