お笑い芸人のサンシャイン池崎が16日、YouTubeチャンネル『好井まさおの怪談を浴びる会』にゲスト出演。若手時代に体験した恐怖エピソードを語った。サンシャイン池崎○「マジで一回、心霊体験あった」「マジで一回、心霊体験あった」という池崎は、17〜18年前のエピソードを回顧。当時、元相方と一緒に住んでいたが、「彼女と怖い映画を観てて。暗くして、『ソウ』を観てたんだけど」と話しつつ、「パアン! っていって。そしたら