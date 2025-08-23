来週の中国主要企業決算不動産や銀行、アリババEV最大手BYD *は金融株 25日（月） 保利置業集団 Haidilao International Holdi 26日（火） 中国石油天然気 中国平安保険* 紫金鉱業集団 華潤置地 27日（水） 中国人寿保険* 中国海洋石油 美団 携程集団 安踏体育用品 中国海外発展 CG SERVICES 28日（木） 興業銀行* 中信証券* 中遠海運控股 上海汽車集団 29日（金）