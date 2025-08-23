来週の米主要企業決算エヌビディア、デル、ＨＰ （）は予想1株利益、単位:ドル 27日（水） エヌビディア（1.01） ＨＰ（0.74） コールズ（0.30） 28日（木） デル（2.30） ベスト・バイ（1.20） ※予定は変更になる場合があります