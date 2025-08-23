来週の主な予定米PCE価格指数と東京消費者物価指数ウォラーFRB理事米デミニミス廃止 ・米PCE価格指数7月CPI上昇の要因は関税ではなくサービス項目の伸びが影響した ・米個人所得支出7月は賃金上昇と労働時間の増加が雇用者報酬を押し上げた ・東京消費者物価指数コメ含む食料品・外食費上昇も電気ガス支援で伸び鈍化か ・豪中銀議事録と消費者物価指数8月会合はややハト派だった、9月追加利下げあ