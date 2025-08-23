１８日からの週は、金曜日の米ジャクソンホール会議でのパウエルＦＲＢ議長講演に焦点が当てられた。週初からのほとんどの時間はパウエル待ちのムードの下に推移した。米Ｓ＆Pが米国格付けを据え置き、米ウクライナ首脳会談は無難に通過、日本国債利回りが上昇して日銀早期利上げ観測を醸成、英国ではＣＰＩの予想上振れがポンド買いを誘う、米ＰＭＩ速報値が好調で市場における９月米利下げ観測が７割台へとやや低