「ヤクルト１−３阪神」（２２日、神宮球場）阪神が延長にもつれ込んだ接戦を制し、ヤクルト戦通算１０００勝に達した。優勝マジックは１つ減り、「１９」となった。同点で迎えた十回は１死から大山、高寺が連打。坂本が四球でつなぎ、満塁から熊谷がしぶとく中前へ決勝打を放った。デイリースポーツ評論家の谷佳知氏は熊谷について「持ち味がよく出ていた、チームの競争はより激しくなる」と称賛した。◇◇決勝打を