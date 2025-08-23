気象台は、午前7時56分に、洪水警報を和寒町、剣淵町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】北海道・和寒町、剣淵町に発表 23日07:56時点上川、留萌地方では、23日夕方まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■留萌市□洪水警報23日夕方にかけて警戒■士別市□洪水警報23日夕方にかけて警戒■和寒町□洪水警報【発表】23日夕方にかけて警戒■剣淵町□洪水警報【発表】23日夕方にかけて